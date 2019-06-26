伊朗有個長相和阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）非常神似，因此一炮而紅，當起了業餘模特兒，卻被西班牙知名媒體《馬卡報》報導他利用這個優勢，和23名女子發生性關係，在回教世界引起軒然大波。

《馬卡報》指出伊朗青年帕拉斯泰許（Reza Parastesh）2年前被父親要求穿上梅西效力的職業隊西甲巴塞隆納隊球衣，並拍下照片上傳，由於和梅西本尊太過相像，被迅速轉發，帕拉斯泰許也有了「伊朗梅西」或「山寨梅西」綽號，後來他甚至留起和梅西一樣的髮型和落腮鬍，相似度更上層樓。

「伊朗梅西」帕拉斯泰許(中)常被要求合照。(資料照/美聯社)

被西班牙媒體踢爆利用梅西的身分騙了23名女子上床後，26歲的帕拉斯泰許今天出面澄清整件事空穴來風，強調自己是清白的，在個人官方Instagram發表說明影片，表示：「朋友們，網路流傳幾則假新聞，說我騙了23名女孩，讓她們以為我是梅西而跟我發生了關係，拜託你們不要拿別人的名聲和信譽開玩笑。」

帕拉斯泰許補充：「我們都知道，如果真的發生了這些事，肯定會有人出來抱怨並提出訴訟，會造成很大的災害；假如新聞屬實，我現在早就進監獄了。拜託你們不要相信，我睡了23個女生的事不是真的，我會不惜一切保護自己的名譽。」

(中時電子報)