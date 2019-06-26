去年9月行政院環保署公告提高排放管制標準，台南市政府環保局去年抽測35家工業鍋爐，有33家不符合標準。今年經輔導的業者，有30家已著手汰換、3家改善中，不過仍有25家未行動，環局呼籲業者正視並改善。

供給發電廠或工業生產的鍋爐，燃燒中會排放大量汙染物。環保署去年9月發布「鍋爐空氣汙染物排放標準」，加嚴管制標準，鍋爐不分大小、用途及種類，皆須納管且給予業者緩衝時間進行改善，所有鍋爐須於2020年7月1日符合新標準。

為此，台南市環保局除了今年1月24、25日舉辦2場說明會，說明管制法令及補助辦法；另於3月19日辦座談會，向使用生煤鍋爐業者提出如何汰換改善和進行後續追蹤。經輔導的業者，有30家已著手汰換，另3家也在規畫改善中，今年預計執行25家尚未有改善行動，最遲明年7月1日須符合標準，屆時超標者將處以10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

環保局長林淵淙說，燃燒重油排煙粒狀物濃度偏高，若工廠未定期清理油路，導致噴油嘴阻塞、鍋爐或排放口管道內壁積碳，就相對易超標。加上新標準法規更嚴格，得增設防制設備或改用天然氣等清潔燃料，以符合要求。

環保局指出，以一年用油量100公秉的鍋爐，汰換用天然氣為例，每年預期其硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物可分別減量0.95公噸、0.487 公噸及0.08 公噸，改善效果顯著。

(中時 )