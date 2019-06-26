桃園市空服員職業工會20日罷工至今已進入第7天，勞動部居中盼促成長榮勞資雙方協商，勞動部表示，長榮勞資雙方曾在上周六、22日雙方會面協商，8大訴求都有溝通過，雙方當天也約定25日再協商，卻因雙方缺乏信任基礎而未能成功舉行，呼籲雙方應盡速再重回談判桌；但是否安排明天協商？勞動部並未鬆口僅說，「會盡力促成」。

居中協商的勞動部政務次長劉士豪表示，從1月2日工會向桃園市勞工局申請調解至今，勞動部總共協助雙方事務達90項行動，5月13日發起罷工投票至今則有51項積極協商，6月20日雙方談判破裂後，21日赴工會罷工現場慰問外，也親自拜訪長榮航空董事長林寶水，積極與各界聯絡，促成在22日的協商。

劉士豪透露，22日的協商當天共協商4小時，雙方仍有許多爭辯，但已對一項訴求有共識，也有部分訴求達成初步共識，但仍對雙方不信任，因此在會議紀錄未簽名，僅約定在25日協商，但回去討論後雙方仍無法就部分個案達成共識，雙方25日當天都不願意碰面。

劉士豪呼籲，雙方在團體協約的過程中，希望雙方不要再互相叫陣，期待雙方要冷卻下來，否則再罷工下去對雙方都是很大的傷害。至於雙方是否有意在明天協商？劉士豪並未鬆口僅說，「會盡力促成」。

(中時 )