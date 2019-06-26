長榮罷工持續延燒，針對勞工事先預告罷工與否，大法官被提名人呂太郎今（26）天下午接受藍委許毓仁質詢時表示，若勞工事先預告何時罷工，將節制勞工對抗企業主的權力，至於罷工期多長、不同行業是否有別，還是要依據個案設計、法規等整體觀察，很難說合憲或違憲。

立法院今天繼續審查大法官人事同意權案，國民黨立委許毓仁關切勞工議題，大法官被提名人呂太郎表闡述正反雙方意見，肯定者認為預告罷工制度讓企業主、消費者能事先準備，避免傷及消費者，但反對者覺得若事先預告，將導致效果大打折扣，兩種立場如何調整與決定，應該由行政部分提出規劃，再送到立法院決定。

許毓仁接著又問，假設罷工團體聲請釋憲，依據憲法373號解釋文，該如何保障勞工權利。呂太郎回答，作為大法官，不可能對所有問題都了解，也不可能掌握各種觀點，應開庭聽取兩造意見。

許毓仁追問，罷工預告制度是否違憲？呂太郎指出，若勞工需預告何時罷工，將節制勞工對抗企業主的重要權力，至於罷工預告期多長才適宜，不同行業是否有別，還是要依據個案設計、法規等整體觀察，很難說合憲或違憲，對於勞工罷工預告與否，目前沒有很強烈心證。

呂太郎補充，保護勞工權利的途徑很多，罷工是最不得已，除了團體協約、勞基法等重要配套外，目前台灣工會組織的確沒有很普遍，盼日後茁壯發展，這並不是大法官管轄範疇，不過樂觀其成。

(中時 )