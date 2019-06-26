達到空間有效利用、恢復歷史原貌，台中市政府文化局近幾年陸續進行歷史建築修復，繼日前修復的刑務所典獄長官舍、演武場及浴場，26日再度動工修復刑務所官舍群，預計111年完工，未來將塑造成「刑務所官舍群文化園區」，成為台中新亮點。

拿起金色小槌子在木製材料上敲下，象徵台中刑務所官舍群修復工程正式展開。文化資產處指出，修復範圍包括官舍群9棟歷史建築及周圍公共設施，這些建物中有3棟是大正時期木造建物、3棟為昭和時期興建、另3棟為戰後落成，從其結構可一窺日據中、末期及戰後時期的建築特色。

文化局長張大春表示，台灣在日據時期有台北、台中及台南3大監獄，當時稱為「刑務所」，台中刑務所包含有典獄官舍、浴場、演武場及判任官宿舍，是目前全台保存最完整、有不同階級與型態的建築群體，內容多元且豐富。

文化局強調，因此建築群體房舍多，將採用全區同時進行修復的方式，且各棟建築將依原有形態進行修復，盼恢復刑務所往日光景，未來則將委託廠商營運，結合官舍群、典獄長官舍及浴場、演武場等處，發展成為台中市另一處歷史空間，盼串起舊城地區的環境與人文。

(中時 )