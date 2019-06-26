長榮空服員罷工滿一週，罷工代表也開始藉由上節目訴說心聲，企圖爭取大眾認同與支持。然而長榮空服員代表段嘉蕙近日上公視《有話好說》，錄影現場就被開南大學空運管理系副教授盧衍良連續2度不客氣地吐槽：「妳說謊妳說謊。」成為長榮員工間的熱議話題。

為何段嘉蕙會突然被學者盧衍良指責說謊？原來她被問到「工會有沒有對於出勤的空服員有一個施壓的動作？」先是狀況外地重複了一次問題，接著盧衍良又追問「有沒有去要名單？」只見段嘉蕙不斷搖頭，堅決否認「沒有」此事，但盧衍良就不客氣地指著她「妳說謊妳說謊」。

盧衍良表示，他上個禮拜就在臉書上揭露福岡班機有個副駕駛把名單洩給了工會，希望段嘉蕙可能要回去跟工會了解一下，而被控說謊的段嘉蕙，則似乎完全沒有招架之類，只能不斷點頭，說不出話來…。

而這段影片也引發網友熱議，「副教授好man喔，段大小姐當場語塞」、「斬釘截鐵，非常俐落，讓工會再次沒了面子…」，還有人想起這位代表似乎訴求不一，「見鬼了，明明在另一個節目說八大項目環環相扣少一樣沒得談！結果現在說都可以談，這種工會可以解散了。」

(中時電子報)