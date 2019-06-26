台中市張姓男子為牟取利益，不但媒介未成年少女賣淫，還以「要當第一位客人」為由性侵少女，犯行被揭露後他潛逃出境，去年返台遭逮。台中地院認為張男違害少女身體、扭曲少女價值觀且事後無悔意，依違反兒童及少年性交易防制條例從重判處8年10月有期徒刑。

判決指出，張姓男子（43歲）與另名劉姓女子合作，於2009年6月至2010年7月間，他擔任車伕、分別載3名15至17歲不等的少女從事性交易，每次從中賺取2000至2200元費用，直到事發後，張男潛逃大陸，被發布通緝。

此案件審理期間，3名少女驚爆也遭到張男性侵，她們有的是被張男以「試車」為由性侵得逞、有人是在住處被張男以暴力強迫性侵，但其中2人事後翻供表示「不記得了」，只1名少女仍堅稱遭張男性侵。

遭通緝的張男去年返台被逮，他否認性侵少女、辯稱自己只是當馬夫，且其中1名少女與他是男女朋友關係。法官認為，張男媒介少女與客人性交易，不只危害少女身體健康、還扭曲她們的價值觀，重判8年10個月，但性侵部分因無罪證不足、判處張男無罪。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )