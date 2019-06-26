為保護藍色海洋，台中市政府環保局結合海洋環保艦隊，去年度舉行12場次海漂垃圾清除活動，共清出1,191公斤海洋廢棄物；此外，也陸續舉辦海洋緊急應變演練、環境教育活動，宣導環境保護。日前海洋委員會海洋保育署表揚全國績優縣市政府，台中市獲頒特優，肯定海汙防治有成。

環保局表示，海洋保育署依據港口及海洋汙染風險特性，分為海洋一組與海洋二組進行考核，台中市107年度結合海洋環保艦隊，共舉行12場次海漂垃圾清除活動，清出1,191公斤的海廢垃圾，成果豐碩。

日前海洋保育署公布考核成績，台中獲得海洋一組特優，並由海洋委員會主委李仲威頒發獎座，鼓勵地方政府及環保艦隊持續推動海洋環境保護。

環保局指出，經統計，海廢垃圾多為塑膠袋、塑膠吸管及寶特瓶等塑膠垃圾，此類塑膠製品一次使用後就變成垃圾，並隨著時間、日照等因素，不斷崩解分化為微小碎片，並滲入食物鏈中，人做為食物鏈頂端，勢必健康將受到影響。

(中時 )