南投縣府為改善空氣品質及維護縣民健康，加速淘汰老舊機車，縣環保局除配合環保署持續辦理二行程機車換購、新購電動機車外，首度推出淘汰20年以上四行程機車並新購電動機車的創新方案，民眾最高將可申請3萬4,000元補助，名額有限，請民眾把握難得機會。

環保局指出，目前補助一般民眾使用低污染車輛的各項方案，包括淘汰二行程機車可申請1,000元補助、淘汰二行程機車並換購電動二輪車，含經濟部補助最高可申請2萬6,000元、新購電動二輪車也可申請補助最高1萬7,000元，本年度再推出淘汰20年以上四行程機車並新購電動機車新方案，一般民眾可申請18,000元補助，以加速淘汰老舊高污染機車。

環保局並表示，另為照顧縣內低收入戶，特別再提高補助金額，分別為淘汰二行程機車可申請5,500元補助、淘汰二行程機車並換購電動二輪車含經濟部補助最高可申請4萬5,000元、新購電動二輪車最高可申請補助3萬3,000元、新方案淘汰20年以上四行程機車並新購電動機車則可申請最高3萬4,000元補助。

(中時 )