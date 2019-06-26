明華園總團藝術家族新生代劇展記者會25日舉行，8個明華園子團輪番預演精彩片段，搏得觀眾熱烈掌聲。（范揚光攝）

明華園總團藝術家族新生代劇展記者會25日舉行，8個明華園子團輪番預演精彩片段，搏得觀眾熱烈掌聲。（范揚光攝）

明華園總團藝術家族新生代劇展記者會25日舉行，8個明華園子團輪番預演精彩片段，搏得觀眾熱烈掌聲。（范揚光攝）

明華園總團藝術家族新生代劇展記者會25日舉行，8個明華園子團輪番預演精彩片段，搏得觀眾熱烈掌聲。（范揚光攝）

明華園總團成立滿90年了，作為全台少見的藝術家族，一家四代加起來快500人，全家都唱歌仔戲，從事表演工作，總團長陳勝福今年特別集結家族8個子團，推出18檔戲，策畫「枝繁葉茂90年－明華園藝術家族新生代劇展」，將從7月開始一路演到年底12月，展現歌仔戲老戲、新戲的不同面貌。

陳勝福表示，他的父親、明華園創辦人陳明吉曾說過，明華園能存在，有三個要點，「一是神明保佑，讓大家平平安安，二是觀眾牽成，有觀眾才有我們，第三是所有團員、孩子們都肯努力，大家共同為歌仔戲打拼。」

今（26）日記者會現場，共有8個明華園子團輪番上場演出，展現歌仔戲的身段與表演技巧，其中年紀最小的陳玄家才11歲，可愛的模樣，高亢又充滿情感的歌聲，讓他成為劇場紅人，現在除了自家戲碼，也是劇場界邀演的演員。

明華園家族團隊包括分別以「天、地、玄、黃、日、月、星、辰」命名的子團，加上繡花園、藝華園、大地華園、風神寶寶劇團、總團青年軍等，每個團都有擅長項目，觀眾群大不相同，平常在各地廟會、表演廳，都可看見他們的表演。

陳勝福表示，台灣土地面積不大，但文化資源豐富，「早年我父親觀察，『南部歌仔戲緊迭快、北部歌仔戲較外江』，而現代歌仔戲更是百花齊放，不同的團隊都有自己的魅力和風格，這正是台灣多元文化的縮影。」

在「枝繁葉茂90年－明華園藝術家族新生代劇展」裡，陳勝福規劃呈現歌仔戲不同時期的演出方式，像是「連本大戲」，現在已少見，黃字團就要一口氣演《隨唐英雄傳》的7到10集，陳勝福說，「一齣戲連演好幾天，才會演到完結篇，讓大家每天都想來看戲，是激發觀眾好奇心的作法，但也有觀眾在過程中，會失去對戲的吸引力，因此，以前的劇組團隊，想出了『新劇』，讓觀眾保持新鮮感，願意再來看戲，這些都是舊時代的獨有文化。」

演出將於7月6日至12月15日，在台北大稻埕戲苑9樓劇場登場，團隊包括黃字團、日字團、總團青年軍、藝華園、玄字團、星字團、繡花園、大地華園，詳情可至兩廳院售票系統查詢。

(中時 )