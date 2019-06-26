交通部今日召開第八次罷工應變會議，政務次長王國材指出，今日取消178航班、影響1萬9839人，運能約43％。王國材表示，長榮取消長程航班以保留區域航線，同時放大機型因應，逐步將運能提升，預計七月運能可維持六成。針對工會明日提出對案、期望協商，王國材表示贊成，直言「每天都希望隔天結束」。

王國材表示，目前應變計畫將針對暑期運能討論，7月第一週運能約可維持在59.6％，雖然現在已有200人欲辦新護照，但文件未處理完前無法投入執勤，長榮透過取消需要較多組員的長程航線，如溫哥華、倫敦、巴黎等，以保留區域航線，並有15航線放大機型因應，每班約可增60個位子。

針對工會希望明日下午協商，王國材說，希望月底前可以結束，目前看來勞資都有意願讓罷工落幕，且空服員很累、公司同仁也很累，希望盡快有好的結果，一切重回正軌。

至於工會指控長榮刻意壓低運能，王國材予以反駁，他表示罷工剛開始由於部分人員還在外站執勤，無法投入支援，因此運能約剩四成，近日外站人員已陸續回國並休息足夠，運能也可逐漸提升。

(中時 )