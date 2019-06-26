花蓮縣聯合豐年節的大會舞碼《披上情人袋》提前歡樂呈現，驚艷全場。（范振和攝）

花蓮縣原住民族部落事務工作組長暨婦女幹部聯席會報，原民舞蹈吸睛。（范振和攝）

縣長徐榛蔚一一頒發贈書給原住民部落事務組長。（范振和攝）

花蓮縣原住民族部落事務工作組長暨婦女幹部聯席會報，26日上午在台灣原住民族文化館舉行，聯合豐年節的大會舞碼《披上情人袋》歡樂呈現，展現原住民力與美，技驚全場。

縣府今天在台灣原住民族文化館辦理會報時，鄉鎮市351位原住民部落事務組長、婦女幹部齊聚一堂，縣長徐榛蔚一一頒贈聘書，期許部落耆老、頭目及婦女幹部都能擔任意見溝通橋梁，扮演原鄉意見領袖角色，成為縣政工作最堅實的後盾，會後眾人合影留念，氣氛熱絡溫馨。

徐榛蔚說，花蓮原住民聯合豐年節即將登場，特別請託部落領導幹部協助宣導，希望7月19至21日3天的原住民文化饗宴，各部落族人都能共襄盛舉，將原鄉最美善的文化內涵，呈現國內外友人面前。

徐榛蔚指出，今年聯合豐年節主題是「披上情人袋」，歌曲是由台東知名樂團AMIS旮亙樂團少多宜‧篩代老師詞曲創作，並由縣員哈尼‧噶照也是鹹豬肉kasilaw樂團的團長重新編曲，曲風輕快歡樂充滿海洋風情，而主唱舞思愛也是花蓮玉里部落的「WaWa」，在錄音過程中為求族語發音正確，舞思愛特別請族裡長輩一字一句教導，這是部落老中青三代的結合，她也特別拜託所有部落老大人務必要保持身體健康，尤其還在田裡工作的ㄧ定要注意避暑防曬，因為「您的健康」是保存部落文化的基石，有了健康的身體，才能帶領族人推動並發揚最美好的原住民文化。

縣府原住民行政處處長陳建村說，為強化各部落事務組長及婦女幹部對政府政策認知，凝聚共識，特別指派各科科長進行相關業務簡報並進行重要議題討論。透過聯席會議，聽取部落事務組長、婦女幹部的寶貴經驗，期盼與縣府密切溝通，針對原住民族傳統狩獵文化、部落產業及聯合豐年節不僅是傳統祭典，更是樂舞文化、觀光及產業推廣活動等議題展開熱烈討論。

立委鄭天財、縣議員笛布斯．顗賚、徐雪玉、陳英妹、議會秘書張天民、光復鄉長林清水、豐濱鄉長邱福順、壽豐鄉長曾淑懿、吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰、新城鄉原民所長曾秀英等多人都到場致意，希望鄉鎮各項建設都能獲得部落領導者力挺。

(中時 )