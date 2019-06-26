「咱台灣人的冰店」開店已有37年，所在之處原為已故國寶級畫家陳澄波的故居，老宅修建後多了一分雅緻，獨特配料的冰品加上古早味番薯糖，皆為在地人與遊客一再造訪的原因。
剉冰特別之處為將近20種配料，光選料便不知從何下手，老闆說，從基本豆類、芋圓、鳳梨到粉粿等，幾乎所有配料為店家手工製作。以粉粿而言，分為抹茶、黑糖、杏仁、紅豆4種口味，另外會在冰放上桂圓乾，搭配著吃，迸出絕妙好滋味。
此外，番薯糖也深受老饕喜愛，放入剉冰或當零嘴都適合，在冬天也能加進燒仙草、紅豆湯等。
老闆說，老店一開始由母親經營賣蕃薯糖，自己原本銷售音響，因市場逐漸下滑，民國72年決定轉行接下家業，將口味穩固後，配合大眾夏日對冰品需求，民國86年開始兼賣剉冰至今，問起成功之道，他說，自己個性較刁鑽，會不斷想盡辦法達到目標口碑。
以後考慮開分店嗎？老闆斷然說「不」，他認為，經營一間店，除了要把關食安，還得訓練員工，若增設分店，實在顧不來，他謙虛地笑笑說，將擁有的顧好並能長久才是最重要的。
(中時 )
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