「咱台灣人的冰店」店舖為已故畫家陳澄波故居。（張毓翎攝）

「咱台灣人的冰店」開店已有37年，所在之處原為已故國寶級畫家陳澄波的故居，老宅修建後多了一分雅緻，獨特配料的冰品加上古早味番薯糖，皆為在地人與遊客一再造訪的原因。

剉冰特別之處為將近20種配料，光選料便不知從何下手，老闆說，從基本豆類、芋圓、鳳梨到粉粿等，幾乎所有配料為店家手工製作。以粉粿而言，分為抹茶、黑糖、杏仁、紅豆4種口味，另外會在冰放上桂圓乾，搭配著吃，迸出絕妙好滋味。

此外，番薯糖也深受老饕喜愛，放入剉冰或當零嘴都適合，在冬天也能加進燒仙草、紅豆湯等。

老闆說，老店一開始由母親經營賣蕃薯糖，自己原本銷售音響，因市場逐漸下滑，民國72年決定轉行接下家業，將口味穩固後，配合大眾夏日對冰品需求，民國86年開始兼賣剉冰至今，問起成功之道，他說，自己個性較刁鑽，會不斷想盡辦法達到目標口碑。

以後考慮開分店嗎？老闆斷然說「不」，他認為，經營一間店，除了要把關食安，還得訓練員工，若增設分店，實在顧不來，他謙虛地笑笑說，將擁有的顧好並能長久才是最重要的。

(中時 )