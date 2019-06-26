無性生活少女竟罹患嚴重婦科病！大陸浙江一名12歲少女2年前才來初經，近日卻出現腹痛、嘔吐、發燒等症狀，就醫檢查後發現竟患骨盆腔炎，導致她輸卵管積膿，最後甚至得切除一側輸卵管才得已康復，醫師進一步了解發現，原因是誤穿媽媽的內褲，造成交叉感染。

據《澎湃新聞》報導，該少女沒有性生活，也無先天疾病，卻在日前出現腹痛症狀，且持續了半個月，期間還伴隨著發燒、嘔吐，家人趕緊將她送往浙江大學醫學院附屬婦產科醫院就診，經檢查後發現，少女竟是骨盆腔炎，導致輸卵管積水蓄膿，醫師指出，骨盆腔炎是女性上生殖道感染性疾病的統稱，但通常發生在性生活頻繁、複雜的熟齡女身上，在無性生活的少女中的發生率低於百萬分之一。

醫師表示，少女衛生習慣良好，近期也沒有遭受外傷，不過，少女的母親透露自己曾罹患陰道炎，雖然曾治療好轉，但後續沒再追蹤，醫師進一步了解，母女倆內衣褲都放在一起，少女曾多次誤拿媽媽的內褲穿，應該造成少女發病主要的原因。

醫師研判，少女應是穿了帶有病原體的貼身衣褲，引發交叉感染，且少女在經期時，子宮頸黏液的防禦功能較差，才會導致細菌滋長、蓄膿，據了解，少女因病況嚴重，醫師用抗生素治療效果不佳，最後決定將一側功能受損嚴重的輸卵管切除，目前已恢復健康。

(中時電子報)