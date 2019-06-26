全球頂尖的馬林斯基芭蕾舞團，不只追求舞藝、音樂表現，連服裝也有專屬服裝工廠為舞者量身打造，以求符合身形，在舞台上展現最佳狀態，本周裝載超過300套舞衣、超過300雙舞鞋、近300件的頭飾與手套，加上3套舞蹈專業地板的貨櫃，也將在團隊來台演出前，先行抵台。

馬林斯基芭蕾舞團的服裝布景，曾被《紐約時報》推崇，形容為「最華麗又賞心悅目的製作」，其中「《天鵝湖》可作為當今世上所有其他製作的借鏡，不管是在配色的和諧度，以及對於年代的考究，都是典範。」

為了確保演出品質，在馬林斯基劇院附近，就有一間裁縫店，經營者奧克薩娜．瑪卡琳卡（Oksana Makarinka）和她的員工們，一起縫製舞者們的服裝，包括染色、洗滌和熨燙工作。

瑪卡琳卡表示，一般而言，每齣首演的作品，需要2到3個月的時間準備服裝，「但每次到了戲劇節期間，一次有三部劇碼同時首演，我們日以繼夜的工作，都是家常便飯。」

此外，瑪卡琳卡提及，每件舞衣上的寶石，都是使用真實的寶石，「人造寶石在舞台上，無法熠熠生輝，我們必須使用真正的水晶，讓舞者身上的光彩更加炫麗，也更為莊重。」

據了解，馬林斯基芭蕾舞團的每套服裝，都是根據演員量身打造，即使是同一齣戲、同個角色但不同演員，演員們仍會有自己的服裝，每件舞衣都是獨一無二。《天鵝湖》將於7月18至20日於國家戲劇院，演出4場。

(中時 )