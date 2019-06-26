立法院今（26）天繼續審查大法官人事同意權案，立委關切人民安樂死議題，大法官被提名人呂太郎表態支持，認為安樂死讓人有尊嚴地決定生命最後一哩，盼未來能設立特別法，透過嚴謹客觀程序來執行。

立法院臨時會25日起連續兩天舉行全院委員會，行使司法院大法官人事同意權案審查，依序對4名大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎進行詢問。

國民黨立委許毓仁質詢時表示，資深體育主播傅達仁去年赴瑞士走完人生最後一哩，是否願意支持安樂死？大法官被提名人呂太郎答覆，目前基本上支持，只要安樂死過程能確保不至於誤殺，或造成其他失誤，從人的尊嚴來看，應有這樣的權力決定生命終止方式。

許毓仁進一步詢問，安樂死目前在台灣尚未合法化，有時安樂死成功，但恐被灌加刑法275條加工自殺罪名，是否要修法？呂太郎說，沒有修法必要，重要的是設立（安樂死）特別法，透過嚴謹客觀程序，不是把減輕醫療負擔作為重點，而是從人的尊嚴來看。

呂太郎表示，當對方不能表達意見，誰了解他的真意是什麼，植物人有可能不想活，但或許還抱一絲希望，這非常嚴謹，與加工自殺不同；協助自殺是停止治療，安樂死則是積極促成他死亡。

針對司法院釋字748號解釋施行法未關照到收養、姻親、跨國婚姻等問題，若未來面臨相關釋憲聲請，該如何實踐保障婚姻自由之平等。呂太郎說，收養等問題都不是在此釋憲文中提及要解決的，未來要不要進一步修改，以及用何種形式修改，應由行政立法部門規劃，若當事人不認同，可聲請大法官解釋，屆時由大法官進行違憲與否的審查。

(中時 )