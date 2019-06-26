雲林縣少子化趨勢嚴峻，原預估教師超額嚴重，在各校努力招生維持班級數下，今年國一新生雖全縣減班16班，但只超額5名教師，幾經協調，26日使14名申請超額與優先介聘的老師都順利轉校，53人留任原校。

國一新生數每年仍在遞減，估計3年後達到最低點，今年國一新生已較去年減少343人，各校為避免減班衍生教師超額，無不繃緊神經認真招生，盡量維持去年開班規模。

25日全縣國一新生報到完畢進行編班，30人以上可新開一班，結果銳減的343學生數平均分布各校，雖全縣共減少16班，但未集中於幾校，多校低空飛過維持教師人數的門檻，教師超額狀況比預期少，僅5名教師超額。

縣府教育處26日進行教師介聘作業，共67名申請介聘老師，其中有5名申請超額介聘、10名樟湖國中小教師因該校轉型公辦民營申請優先介聘，其餘52名是一般申請調校。

少子化趨勢使多數學校寧可進用代課老師也不願開缺，26日經教育處努力協調開缺，14名教師順利調動，1名樟湖國中教師決定留任原校，至於一般申請調校的老師都無缺可動。

教育處表示，國中教師員額控管至少已8年，但仍不敵少子化海嘯，每年都請學校輔導老師進修第二專長、取得認證，近3年來已154名主流科目教師申請進修，包括體健、資訊科技、資優特教等領域。

(中時 )