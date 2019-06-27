吳怡璇身高156公分，個頭嬌小，個性活潑開朗，是護理系系花之一。（王文吉攝）

弘光科技大學吳怡璇是護理系系花之一，身高156公分，體型嬌小，個性活潑開朗。熱愛戶外運動的她，平時喜歡到公園散散步，放假會騎腳踏車，藉由流汗，紓解壓力。吳怡璇打算畢業後選擇婦產科，她說，媽媽生產很辛苦、也很偉大，很期待看到新生命的誕生。

就讀護理系二年級的吳怡璇，身高156公分，個頭嬌小，處女座，個性活潑開朗，也是系學會的幹部。吳怡璇是個愛運動的陽光女孩，平常放假的時候，會與朋友相約一起騎腳踏車，或者到公園散步，流流汗、紓解壓力。

吳怡璇未來打算投入護理師的行列，幫助更多的人。她表示，畢業後想要選擇婦產科，除了在課業上該科最拿手外，也很期待看到新生命的誕生，尤其媽媽生產很辛苦、也很偉大，可以看到小寶寶的來臨，心中會有期待。

不過，吳怡璇坦言，自己不太會念書，才聽取媽媽建議，選擇就讀護理系，儘管有時候會覺得念書念得很累，一度遇到瓶頸想要放棄，但是心想「畢業後會有很好的發展，又可藉由自己專長，幫助更多人，便很努力的念書。」

(中時 )