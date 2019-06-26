國民黨立委許淑華為韓國瑜造勢穿上「神力女超人」裝，逆天長腿迷人。(本報系資料照)

有「北漂最正女主持人」之稱的李明璇。（翻攝自李明璇臉書）

高雄市議員黃捷（右）因質詢韓國瑜（左）時翻白眼走紅。（翻攝高市議會質詢畫面）

高雄市長韓國瑜成功帶起韓流，從去年選前到現在，圍繞在韓國瑜身邊的女人網路聲量也跟著水漲船高，媒體列舉因韓國瑜爆紅的4大正妹，包括韓國瑜女兒韓冰、「神力女超人」立委許淑華、「北漂主持人」李明璇，還有被封「翻白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，網友大讚「驚豔全台灣」！

《聯合》列舉因韓國瑜爆紅的4大美人，第一名可想而知，非小甜心韓冰莫屬，另外兩大女神，許淑華因為在韓國瑜造勢場合扮裝「神力女超人」引起轟動，李明璇則是因為幫韓國瑜主持北漂青年座談會一炮而紅；值得注意的是，連「韓黑」市議員黃捷，都因為質詢韓國瑜時大翻白眼而爆紅。

這四大美人，從鄰家女孩、神力女超人、最正主持人到白眼女神，不但在網路論壇熱度高，更引起網友不少討論，因網路聲量高漲，動輒引起網友暴動，網友大讚，她們可說是隨著韓流一起驚動全台灣，更因為個個顏值破表驚豔全台。

(中時電子報)