中新互聯互通項目「陸海新通道」萬州班列26日首發，標誌著「陸海新通道」輻射範圍進一步擴大。

「陸海新通道」是在中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目框架下，由大陸西部地區與新加坡合作打造的國際陸海貿易新通道，以重慶為運營中心，以廣西、貴州、甘肅等西部地區為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西北部灣通達世界各地，運行時間比經東部地區出海大幅縮短。

本列萬州班列共運載30個貨櫃，貨物為重慶宜化化工公司生產的660噸純鹼、氯化銨，將經四川達州至重慶團結村鐵路樞紐編組後，再經廣西北部灣，通過海運發往東南亞國家，物流時間將比江海聯運至少節省14天。

中新南向通道（重慶）物流發展有限公司相關負責人表示，萬州是重慶東北部地區中心城市，也是渝東北、川東、鄂西、陜南、黔東、湘西的物資集散地，「陸海新通道」萬州班列的開行，有利於周邊區域的產品和服務拓展貴州、廣西、海南和東南亞市場，也有利於東南亞糧食、水果、水產品等商品滿足相關地區市場需求，將進一步擴大「陸海新通道」的輻射範圍。

(旺報 )