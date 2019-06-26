嘉義市東區扶輪社捐贈救護車，由市政府消防局長蘇耀星（右三）代表受贈。（廖素慧翻攝）

救護車救人無數，是救命利器，嘉義市知名麵包業者黃秀芬、東區扶輪社不約而同各捐贈1部救護車給嘉義市政府消防局，26日舉行捐車儀式，消防局長蘇耀星代表受贈，蘇耀星致贈感謝狀表揚他們熱心行善。

麵包業者黃秀芬經商有成，自2016年陸續捐贈救護車及災情勘查車各1台給嘉義市消防局，於桃園、台南也捐贈各式車輛及救災救護用品，希望藉由捐贈救護器材用品回饋社會。

黃秀芬此次以王氏子孫的名義，再捐贈救護車1部及各式救護耗材、AED電擊器配備給市府消防局，將配發於消防局第二大隊第二分隊。

扶輪社3470地區總監呂清喜2015年曾號召社友捐贈捐血車及救護車各2部，今年適逢東區扶輪社30周年慶，再發起募款集資捐贈總價282萬的救護車給嘉義市政府消防局。

昨天在嘉義市消防局舉行捐贈儀式，消防局長蘇耀星代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰東區扶輪社、黃秀芬的善行義舉。

蘇耀星說，嘉義市是高齡化城市，救護勤務逐年增加，救護車使用負荷率相對增加，性能好的救護車能提供優良的緊急救護服務品質，救護車適時汰舊換新，更利於提升救護質量，感謝各界的愛心，捐贈利器，為打造城市的安全防護網用心盡力。

(中時 )