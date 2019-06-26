◎柯批綠放狗咬人 綠駁不談狗事

日前民進黨主席卓榮泰表示，不攻擊柯市長，但柯文哲說，民進黨都放狗咬人；卓榮泰今表示，互相尊重，也沒有咬人；被問到有「狗」嗎？卓說，「不要談到不是人的事情」。

◎長榮免費助辦新護照 4小時有200人申請

長榮空服員罷工今日正式滿一周，長榮表示，今日上午9點至下午1點將可受理申辦新護照，且費用均由公司吸收，據了解已有約200名空服員辦理。長榮也做好長期抗戰準備，一次在官網公布7月1日到7日的航班異動，其中1日到5日共取消368航班、影響5萬9700人。空服員工會則為此急發簡訊，呼籲組員「切勿恐慌」。

◎川習會前釋善意 美擬暫停對陸徵稅

G20峰會將在日本大阪登場，各界都相當關注美中貿易談判，是否會有新的進展，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計進行場邊會談。有外媒透露，在華府與北京貿易談判重啟前夕，美方擬暫停對價值3000億美元的中國進口商品徵收下一輪關稅。

◎被罵白痴 川普：美國能讓伊朗消失

美國總統川普廿四日簽署行政命令，宣布對伊朗實施新制裁，包括對伊朗總統羅哈尼施以個人金融制裁。伊朗總統羅哈尼對此直斥川普「智障」，川普聽了不干示弱反擊，反嗆美國能讓伊朗「消失」。他還譴責伊朗政府將所有錢都花在「恐怖行動」上，無視國內人民遭受苦難。

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(中時電子報)