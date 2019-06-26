由於暖冬效應，今年台南芒果產量比去多出兩成，農民擔心量多價跌，農委會主委陳吉仲26日下午至南化農會與農民座談，釋出利多，將補助廠商採購芒果加工集運費每公斤2元，加工處理費每公斤3元；補助收購「產銷履歷及有機芒果」、「外銷供果園」芒果廠商集運費每公斤2元、加工處理費每公斤5元。

26日座談會除了陳吉仲南下參加，台南市政府黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、台南市議員周奕齊也到場。現場有農民抱怨政府補助措施太晚啟動，黃偉哲表示，各縣市芒果盛產時間不同、產量和品質也不同，因此，啟動加工收購的時間必然有所差異，應該在芒果盛產期時進場，才能發揮護盤效果

黃偉哲說，部分人士要求在芒果盛產期前就急著公告加工收購，甚至用未分級的混果或劣果價格，來打擊芒果行情，恐對芒果價格造成不利影響。

至於農民關心的補助價格，陳吉仲也宣布，廠商收購芒果加工補助，集運費每公斤2元、加工處理費每公斤3元。

以每公斤30元以上收購「產銷履歷及有機芒果」，加工產品並取得「產銷履歷加工驗證」者，集運費每公斤2元、加工處理費每公斤5元；若是「外銷供果園」芒果，廠商以每公斤40元以上收購者，將補助集運費每公斤2元、加工處理費每公斤5元。以上價格先試行1周，若不能拉抬價格，會再討論往上調整。

農業局表示，台南有多處農會加工廠，包含山上、左鎮、官田和楠西農會等，在芒果加工方面都很有貢獻，再加上眼前正爭取加工廠的玉井農會，其機具等設備設施補助，希望農委會全力協助，增加台南芒果加工收購的處理能量。

(中時 )