嘉義市政府結合智科與觀光，行銷觀光美食百大品牌，磁吸遊客。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二）揪業者打造觀光美食品牌，磁吸遊客。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠力推百大品牌拚經濟，打造「旅行玩嘉」網路平台，首創結合智慧科技，以GoproVR實境方式介紹美食及旅遊景點，精選嘉義火車站、文化路、檜意森活村等商圈的100大指標性品牌商品做導介，26日啟動平台，好吃好玩找得到。

嘉義市政府獲得經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫─商圈品牌數位行銷計畫的經費補助，與中華電信南區分公司合作打造「旅行玩嘉」網路平台，運用GoproVR實地拍攝嘉義市餐飲、伴手禮、觀光百大品牌，並結合部落客介紹嘉義市的吃喝玩樂。

黃敏惠說，建立品牌才能持續帶動商機，為了強化嘉義市商圈品牌，輔導店家建立品牌觀念，也結合科技全台首創以GoproVR實境方式介紹嘉義美食旅遊，提供創新旅遊方式，她體驗用VR認識嘉義遊程，很有趣，是新玩法。

中華電信嘉義營運處總經理洪煌龍說，透過科技挖掘在地特色品牌，藉由提升店家自身優勢、特色和地區文化為起點，打造出指標性的觀光城市，歡迎跟著「旅行玩嘉」來嘉玩，有百大品牌資訊及優惠活動，優惠活動至今年12月。

市府智慧科技處林立生處長說，目前正拍攝品牌店家實境實品，完成的VR陸續放在「旅行玩嘉」平台，在平台可以取得夯商品及好康訊息。

(中時 )