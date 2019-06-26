綠竹社區以綠竹筍與大象鼻蟲作為主要意象。(吳亮賢翻攝)

五股綠竹社區位於觀音山國家風景區內，氣候適宜、土壤適種，以甜美可口的綠竹筍為當地特產，現在社區更展開「農再執行計畫」，集合居民力量完成木平台及木棧道的維護及修繕，共同改善家園環境，加上位處觀音山賞鷹聖地的地理優勢，以及富含多樣物種的豐富生態系，吸引大批生態愛好者造訪。

綠竹社區面積約120公頃，其中100公頃種植綠竹筍，因坑谷地形、沙質壤土及充足日照，先天的自然環境加上農民的耕作技術，使得種植出來的綠竹筍，年年得到各項比賽冠軍。

今年6月15日，綠竹社區也舉辦「筍香情濃，緣聚觀音」行銷活動，邀請民眾來品嘗美味的綠竹筍，此外社區內的豐富的物種及多元的生態景觀，更成為新北市旅遊的熱門景點。

農業局指出，俗稱「筍龜」的台灣大象鼻蟲是綠竹社區的一大標誌，可見在長期無農藥的栽種之下，社區的生態環境維護得宜，另外綠竹社區擁有觀音山賞鷹聖地的地理優勢，獨角仙、螢火蟲、蛙類與蛇類的出沒，更讓社區成為生態寶庫。

農業局表示，社區內三座埤塘原木景觀與木棧道經過風吹日曬，很多地方的木頭已經損壞，綠竹社區也在今年申請「農再執行計畫」，由社區居民自己動手維護及修繕。

綠竹社區理事長楊海塗表示，「農再計畫」最終要能將軟硬體設施轉換成經濟收益，才是農再永續發展的關鍵，社區經營的旗竿湖農場5年來累計遊客超過15萬人次，有了農村再生計畫的挹注，使社區得以無後顧之憂繼續發展產業。

(中時 )