中嘉新視波及家和有線電視舉辦的「不老影視學堂」25、26日舉行結業式。（許哲瑗翻攝）

中嘉新視波及家和有線電視舉辦的「不老影視學堂」25、26日舉行結業式，學堂針對65歲以上樂齡長輩，教學手機拍攝及剪輯功能，6月起在樹林區彭厝社區、鶯歌區永昌社區各進行為期四堂的課程，結業式當天樹林區長陳奇正、鶯歌區公所社文課長童冠璋、中嘉家和有線電視董事長陳煥鵬、總經理李寶慧，及市議員江怡臻議員與蘇泓欽送上祝福，為好學不倦的長輩們加油打氣。

樹林彭厝社區全勤參加課程的86歲彭月英說，為了這次的課程，特地請子女幫忙準備智慧型手機，還翻出了18歲的泳裝照來翻拍，都忘記自己年輕時也是時髦大膽的，只是現在年紀大了學得慢，感謝老師耐心教導，讓她能夠利用4堂課剪出了人生第一支的手機短片「親子永在」，紀錄跟家人相處的美好回憶，彷彿完成一個不可能的任務。

永昌社區的張景南伯伯說，他從一個完全不會操作手機，經過四堂課，已經能做出影片，也把孫子們的畢業典禮做成影片和家人分享，很棒也很開心。

樹林彭厝社區理事長林劉秀碧與鶯歌永昌社區理事長段淑惠及總幹事張雅琇均表示，這樣的課程非常好玩，平日社區就安排許多課程，但手機教學課程讓長輩們更加認真，更加用心，每天都花心思把照片與影片練習做成成品，看到自己的作品完成，真的非常有成就感。

樹林區長陳奇正表示，希望長輩們可以利用所學技巧，走訪樹林景點，拍攝樹林之美的影片跟大家分享，一起行銷樹林。

鶯歌區公所社文課長童冠璋說，感謝家和開設不老學堂影視課程，四堂課就讓爺奶們從陌生到能夠用手機編輯剪接故事，感到很欣慰，希望未來能深入鶯歌的每個社區。

台藝大廣電系助教單文婷表示，回顧第一堂課，長輩們都說自己年紀大了，應該學不來，當時很擔心長輩們的學習熱情，沒想到一進入課程後長輩展現了強烈求知慾，經過四堂課的學習，人人都交出一段充滿紀念價值的作品。

中嘉家和有線電視董事長陳煥鵬也表示，如果未來有機會，仍會與台藝大一起合作，繼續開設更進階的課程，讓長輩們持續的成長與學習。

(中時 )