成都市雙流區文管所日前收到了一塊刻滿文字的清代石碑，據說石碑曾在某村民家裡被當成洗衣板使用用了四十年之久。

72歲的熊治根，是土生土長的勝利鎮人。如果不是近日鄰居的一句話，村民絕對想不到自己家中的洗衣板竟是一塊百年古碑。

古碑。(翻攝自看看新聞)

熊治根表示，這塊石板是他當年在生產隊抓鬮抓到的，但不知道這是什麼，就拿來做洗衣板用，已經用了四十幾年了。他說，當時發現這個碑的時候，但是發現有字，但搞不懂，不知道有沒有價值，所以當他聽到鄰居說，你這個碑有價值，是個古董，就把它交給文管所了。

這塊被當成洗衣板用了四十年的古碑被發現後，移到了雙流區勝利鎮人民政府。

從這塊古碑上，能清晰地看到，光緒五年和成都府雙流縣的字樣，字均為繁體，大部分字跡已經模糊脫落。工作人員介紹，「我們看上面這些文字的話，它主要是記錄了可能有幾件事情，一個是和一些稅租，它上面寫的很清楚，還有個它這個涉及到兩個地方，一個是新繁，還有雙流，一些租稅或者是別的一些地方事務有關係的。」

據文管所的工作人員表示，古碑上面所記載的文字內容，對考古和民俗研究很有價值。

他說，這種碑傳到後世，它無論是從它的書法藝術價值，還是說這種歷史價值，因為我們都要等到後世去解讀，目前這塊碑上面的話文字，從現在簡單來看，我們還無法獲取更多的資訊，需要等到天晴了以後，把這塊碑取回去要進行拓片，請相關的專家對碑文，碑文本身記載的這些事情弄清楚。

(中時電子報)