今年剛從台東高商畢業的呂培郁，笑容甜美，是該校制服美少女。（莊哲權攝）

高顏值的呂培郁，今年剛從台東高商會計科畢業，申請繁星計畫如願錄取台北商業大學財務金融系，脫下商校的水手制服，即將成為新鮮人的她，對自己的要求很嚴苛，壓力大到瀕臨崩潰時，朋友及家人的陪伴是她最好的療癒。

台東高商以水手制服聞名，外型亮眼、具有知性美的呂培郁是該校制服美少女，在班上連續3年都是班長，擔任儀隊旗手，也是熱血青年，常到創世基金會從事志工服務，今年她如願「摘星」，即將成為台北商業大學的新鮮人。

今年剛從台東高商畢業的呂培郁，笑容甜美，是該校制服美少女。（莊哲權攝）

天蠍座的呂培郁說，剛進商校時就鎖定以繁星計畫升上大學為目標，但是繁星的要求必須在校段考成績在前百分之一較有利，因此每次段考為了爭取第1名，精神都非常緊繃，加上對自己的要求很高，如果未達到自己訂下的目標，就會很失落。

短髮俏麗的呂培郁，洋溢著青春氣息，非常注重形象的她，壓力大到瀕臨崩潰時，就把自己關在房間裡大哭，她說，朋友的陪伴是她釋放壓力最好的出口，父母親也都很支持她，成為她勇敢向前行的精神支柱。

即將北上唸書，追求人生另一階段的夢想，呂培郁對於大學的生活有著滿心期待，未來希望朝向銀行、證券等金融界發展。

今年剛從台東高商畢業的呂培郁，笑容甜美，是該校制服美少女。（莊哲權攝）

(中時 )