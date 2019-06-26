國產大豆品質不錯，而且都是非基改，漸受在地加工業者青睞。（許素惠攝）

國產大豆被加成工各行各業養生產品。（許素惠攝）

台灣區雜糧發展基金會充當橋梁，連結產銷，加上每公頃2萬元的綠色補貼，大大提高農民種植意願，全國面積已增加到近2萬公頃，合作社場等契作主體26日下午交流，提升消費者對國產雜糧非基改等識別度，成為產銷共同目標。

雜糧基金會統整全國各地合作社場、農人等為雜糧契作主體，成為各加工業者供貨來源，穩定貨源，保障價格，期讓產銷雙贏。

該基金會董事長林源泉不諱言初始較辛苦，但等到生產及加工需求都達到規模時，產銷的串聯關係會更緊密。

西螺豆農蔡財興也鼓舞大家要有信心，因為相關部門積極協助找通路，如果有豆，適時調降價格，激勵加工業者多用國產，也會帶動買氣。

雲林縣精緻農業生產合作社主席張信富建議政府，協助開發國產雜糧在地故事與品牌，俾與進口區分。

屏東縣崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋主張，只要品質顧好，不怕賣不到好價錢，例如該農會和農民契作的大豆，種籽和採收成本都是該會負擔，每公斤價格45元。

大家熱烈交流討論後獲得共識，包括將產品標準化，俾在價格合理下能相互支援供貨，盡量朝有機或產銷履歷生產，更能受加工業者青睞，並將相關資訊公開，以增強消費者對國產雜糧的識別度。

(中時 )