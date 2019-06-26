台中市西屯區西苑路透天豪宅，日前傳出重大竊案！竊賊利用鄰居工地施工的機會，破壞門窗後侵入住宅，偷走名牌柏金包7個、名表、現金、珠寶等，損失金額達千萬元，屋主向警方報案後，警方透過監視器，在48小時內就向當鋪業者追回全數失竊物品，及逮捕竊嫌依竊盜罪移送法辦。

警方指出，該豪宅位於西屯區西苑路，每棟售價為6000至8000萬元，部分建物仍在裝潢，部分豪宅屋主尚未入住；16日晚間6時許，50歲的蕭姓男子行經該處時，發現可以利用相鄰建物施工的機會，侵入豪宅行竊。

警方調查，蕭男透過其中1戶正在施工的工地，侵入另名已入住、從事販售名牌包的業者住家，偷走7個名牌柏金包、8只名表、珠寶、現金，損失約1000多萬元。屋主返家發現後，趕緊向轄區派出所報案。

警方指出，竊賊是打破豪宅3樓的氣窗後進入屋內，數分鐘內就得手所有贓物開溜，警方根據監視器，循線抓到涉案的蕭姓男子，並從4家當鋪業者追回所有的名牌包、名表、珠寶等贓物；全案依竊盜罪嫌將蕭男移送法辦。

(中時 )