高市本土登革熱今確診新增1例，今年截至目前共25例，衛生局指出，新確診這例是鼎強里，6月25日開始出現有發燒、肌肉酸痛、頭痛、骨頭痛及關節痛症狀，6月25日曾至診所就醫並被通報，由於距鼎金群聚點約550公尺，依據發病日及血清流行病學相關性研判，屬三民區鼎字輩里別群聚次波感染。

(中時 )