高市本土登革熱再新增1例 截至目前共25例 18:572019/06/26 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市本土登革熱今確診新增1例，今年截至目前共25例，衛生局指出，新確診這例是鼎強里，6月25日開始出現有發燒、肌肉酸痛、頭痛、骨頭痛及關節痛症狀，6月25日曾至診所就醫並被通報，由於距鼎金群聚點約550公尺，依據發病日及血清流行病學相關性研判，屬三民區鼎字輩里別群聚次波感染。 (中時 ) #登革熱 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠媒斷章取義黑韓 NCC視而不見 04:102019/06/22 政治要聞 高雄登革熱 群聚感染又一例 04:102019/06/22 生活新聞 登革熱噴藥 別噴口水 04:102019/06/22 時論廣場 韓國瑜臉書深夜發文 重申重點「防疫不分藍綠」 23:422019/06/23 政治 200億去哪？ 蘇貞昌：錢不要亂花 話更不要亂講 17:502019/06/24 政治 為黑韓鬼扯？他嗆綠議員：把台灣人當小朋友騙 09:472019/06/25 政治 基層揹兒加班滅蚊？高市衛生局：未實際參與 12:542019/06/25 政治 疑吃風不足 航特部2人跳傘受傷 14:352019/06/25 軍事 再保證不離開高雄 韓國瑜：盼市民聽到我的鄭重承諾 21:372019/06/25 政治 高雄強勢崛起 指標豪宅遠雄THE ONE 衝破100億業績 04:102019/06/26 證券．權證 生活熱門新聞 一天內翻倍!200空服歸隊 長榮運能提高至6成 - 生活 酸實習地勤長相 辣空姐正面曝光 - 生活 罷工空姐沒人挺？網友最在乎的竟是... - 生活 新危機？長榮罷工空服歸隊恐也無法飛 - 生活 滯維也納空姐返台哭了！立刻加入罷工喊要協商 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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