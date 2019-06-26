航空老兵B-52又要改序號了，將會從「B-52H」改成「B-52J」，美國空軍的戰機與轟炸項目執行官西斯‧柯林斯上將(Heath Collins)告訴記者，B-52在經過重大修改後，很可能將其重新命名為B-52J。

空軍雜誌(Air Forcemag)報導，美國空軍的戰略要角B-52轟炸機，將會在10年內開始換裝新式引擎、升級防禦系統、航空電子設備現代化、新式飛行數據記錄器、武器系統訓練器、先進的瞄準筴艙與新的彈射座椅。 柯林斯上將說，一款飛機在更換了足夠程度的的新設備時，就幾乎算是邁向新的世代。

柯林斯補充說，空戰司令部（ACC）也在考慮減少B-52J所需機組人員數量的可能性，因為在科技的輔助下，某些武器系統可以自動化，但他也提醒，目前還只是構想，還沒有做出決定。

自2015年以來，有一架B-52專門擔任試驗機，一直在接受各種改裝試驗，以測試各種新系統並且評估效能，包括幾種高超音速遠攻武器。柯林斯說，高超音速飛彈將成為B-52轟炸機在2020年代的關鍵新裝備。

60多年來， B-52同溫層堡壘式( Stratofortresses)一直是美國載人戰略轟炸機的支柱，也是傳統轟炸的主力，龐大的彈艙與外掛，能夠投擲或發射最多種類的武器，包括重力炸彈、集束炸彈、精準炸彈、 聯合攻擊彈藥（JDAM）等等，它歷經多次的改裝，目前的型號是H，然而B-52H也已服役突破60年了，未來經過新一輪的改裝與更新系統後，B-52至少會服役到2050年以後。

柯林斯也被問到B-1槍騎兵轟炸機的現狀。他指出，與B-52正處在「活躍期」不同，B-1現在確實屬於較安靜「沉潛期」。但他表示，美國空軍沒有忘了B-1，在B-1在阿富汗戰爭、伊拉克和敘利亞戰爭之後，未來幾年也會提出對B-1的性能提升。

(中時電子報)