防溺晶片只要放在泳帽裡，一但在水面超過設定時間，晶片就會發出警報通知救生員。（許家寧攝）

以往泳池救溺只能依賴救生員的雙眼，透過防溺晶片協助救生員掌握救溺時機。（許家寧攝）

夏天為溺水高峰期，消防署統計每年約有500多人溺水，花蓮有泳池業者首創防溺晶片裝置，只要將晶片戴在泳帽中，超過設定時間未浮出水面，無線訊號被阻斷，就會發出警示通知救生員下水救援，把握1分鐘內搶救的黃金救命期。

業者靳瑞陽表示，每年溺水數中約有6成溺斃，根據經驗，游泳池溺水者多不會呼救拍水，或有癲癇或心肌梗塞等病發沉入水底，若泳池人數眾多，救生員也不易察覺，等溺水超過2分鐘就會喪失意識，達4至6分鐘就會腦幹損傷，甚至死亡。

業者引進的「海獺防溺水裝置」為全國第一台無線科技設計，約5公克的防溺晶片放置人臉如額頭等部位，晶片若浸到水裡，無線訊號就會被阻斷，一定時間沒浮出水面，防溺晶片裝置就會連線顯示螢幕和智慧手表發出警報，通知救生員救溺。

一般人游泳臉部浸入水下的時間不會太長，訊號阻斷的時間可依老弱婦孺的高危型、一般型、游泳健將型，分別設定時間15秒至50秒不等時間，透過泳池角落放置防溺終端機，辨認溺水者位置，最高層級警報則會通知全場泳客一起加入協尋。

靳瑞陽說，過去只能靠救生員雙眼緊迫盯人，不但容易疲倦，也沒有效率，透過輕薄、體積小巧的防溺晶片，民眾只要放在泳帽內與額頭間處即可，一但萬一溺水，防溺晶片就可以幫助救生員提前一步掌握溺水資訊，提前反應展開救援。

(中時 )