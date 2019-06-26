艾怡良今出席「十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。（盧禕祺攝）

孫盛希今出席「十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。（盧禕祺攝）

第22屆「十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮26日舉行，此獎向來被視為金曲獎風向球，入圍本屆金曲歌王、歌后的OZI、柯智棠、謝震廷、艾怡良及孫盛希等人今出席領獎，對於周六登場的金曲獎頒獎典禮，艾怡良預告當天服裝將展現曲線美：「有在節食，那件（衣服）穿起來知性又火辣。」經紀人補充笑說：「該看到的地方都會看到，不該看到的地方...都會黏好！」

艾怡良以《垂直活著，水平留戀著》入圍金曲五項大獎，透露最想拿作曲人獎，「但如果以私心來講，我最想拿作曲，這是自我挑戰的紀錄」；她向同樣入圍女歌手的勁敵蔡依林（Jolin）看齊，認為Jolin無論穿著、音樂作品都是最佳「示範組」，艾怡良笑說：「好想摸Jolin的手臂，感覺很滑。」

她也喜歡另一位敵手孫盛希的音樂，「不過金曲獎座我不會拱手讓人，但我也尊重專業的評審結果」；隨著典禮倒數，艾怡良「心情是興奮大過緊張」，近一周失眠嚴重，12點躺床上卻直到隔天早上7、8點才入睡，艾怡良不忘對自己信心喊話：「女歌手我已經得過一次的鼓勵，不要緊張，請相信自己！」

孫盛希以《希遊記》同樣入圍金曲五獎，她緊張地說：「很擔心金曲典禮當天如果真的上台，我夠不夠漂亮、儀態端不端莊，講話會不會卡卡的。」至於金曲戰袍？她以「把握年輕漂亮的身體」為挑選主軸，透露當天家人會在台下替她打氣，男友則因工作得飛出國。

(中時 )