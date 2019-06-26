「十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮今舉行。（盧禕祺攝）

謝震廷、柯智棠、ØZI即將於29日角逐金曲獎國語男歌手大獎，「三王」26日率先在第22屆「十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮碰頭，氣氛猶如歌王前哨戰！私交不錯的三人聊起金曲幸運物，ØZI有意在典禮當天穿紅內褲討好彩頭，當場邀謝震廷柯智棠「團購」紅內褲、一起穿，柯智棠聽聞婉拒好意，淡定地說：「大家都穿會不會就沒效果！」笑翻眾人。

謝震廷與柯智棠曾於2016年一同角逐金曲獎最佳新人，今年二度碰頭叩關歌王寶座，被稱佛系歌手的兩人不約而同表示「入圍已是肯定」，對拿獎與否相當淡定，柯智棠說：「不覺得是個比賽，當成是去參加Party，可以穿帥帥的就已經滿幸運了。」與謝震廷約定兩人誰得獎就請對方吃拉麵。

ØZI今年以《ØZI：The Album》入圍金曲獎六項大獎令人驚艷，面對謝震廷、柯智棠坦言壓力很大，謙虛表示「這兩位都非常強」！好奇金曲戰袍會否小露身材？ØZI笑回：「現在還不行，時候未到。」

(中時 )