金門縣府觀光處今天表示，占用孕婦或育有6歲以下兒童的民眾停車位者，自6月29日起最高開罰新台幣1200元，提醒民眾多加留意，切勿觸法。

觀光處指出，交通部去年6月發布施行「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在公共停車場應於靠近停車場電梯、人行出入口或管理室等地，設置孕婦、育有6歲以下兒童者專屬停車位，依法規定1年的宣導期即將到期，本月29日起如無停車識別證占用違停者，依照道路交通處罰條例及停車場法，可開罰600至1200元。

觀光處提醒指出，有關「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位識別證」申請，各鄉鎮衛生所已自去年9月份配合發放，尚未申請者仍可攜帶舊版孕婦或兒童健康手冊及相關身分證明文件至各鄉鎮衛生所申請。今（2019）年新版孕婦、兒童健康手冊內就會印製停車位識別證，民眾不必再另外申請。

針對這項即將開罰的辦法，觀光處也表示，除主管機關人員可以開罰之外，民眾也能拍照檢附資料送給警察機關，經確認後開罰。

(中時 )