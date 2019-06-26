市民廣場噴水池聚集大批孩童遊玩戲水，是孩子們的快樂天堂。（何冠嫻攝）

苗栗市公所為市民打造就近玩耍的沁涼戲水場所，「市民廣場」噴水池將於29日至9月1日開放，期間將播放國、台、客語兒歌及夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水現場融為一體，鼓勵親子走出戶外，遠離3C產品豐富暑假生活。

每年炎夏市民廣場噴水池聚集大批孩童遊玩戲水，規畫親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖噴水設施，已成為孩子們最快樂的消暑水樂園，今年預計29日起至9月1日周二至日下午4點至晚上8點開放。

開放期間每周一暫停開放，將實施機械保養及清洗蓄水池，公所表示，基於戲水區水質衛生考量，正式開放前已多次清洗蓄水池設備，經水質衛生檢測合格後才對外開放，保障戲水民眾的衛生安全，開放後更每日換水並隨時針對水質做管控，讓大家快樂、安心的戲水。

苗栗市長邱鎮軍指出，市民廣場噴水池雖場地小，但能讓市民就近戲水消暑解熱，成為親子同樂的休憩場所，呼籲民眾共同維護戲水環境。

公園路燈管理所提醒，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，並遵守戲水區脫下鞋子、勿帶寵物進入的規定，噴水池開放期間周邊開放右側單邊停車，勿影響附近機關出入。

(中時 )