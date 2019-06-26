韓國瑜將出席7月7日反公投修法大遊行 19:042019/06/26 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為抗議民進黨政府「沒收」公投，國民黨將於7月7日在凱道發動反公投修法大遊行，擬邀請5位參加總統初選的參選人及15個執政的縣市長一起上凱道。高雄巿長韓國瑜幕僚26日證實，韓國瑜當天已決定出席，與群眾走上凱道。 (中時 ) #公投 #韓國瑜 #修法 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜王牌是她 數萬韓粉淚崩 18:402019/06/22 政治 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 韓國瑜提出經濟解方「拉進來打出去」 22:212019/06/22 財經 許聖梅突向韓粉道歉「很對不起大家！」 23:002019/06/22 娛樂 沈智慧呼籲韓粉：顧電話守民調 讓韓國瑜出線 23:592019/06/22 政治 為何韓粉仍堅定挺韓國瑜？他列七大原因 09:092019/06/23 政治 婚姻定義公投領銜人：公投法修法刻意使公投無法進行 17:362019/06/24 生活 韓國瑜上「高雄林小姐」直播 驚喜與張善政同框 18:572019/06/24 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 拒絕直接民權送終 藍軍發動「反鐵籠公投」連署 16:492019/06/26 政治 政治熱門新聞 韓這句話把心都抓住 網：民調將暴增 - 政治 因韓爆紅4大女神 網讚：驚豔全台 - 政治 郭台銘嗆中天記者 議員批「心胸雞腸鳥肚」 - 政治 王世堅為韓賭千份雞排 宅神驚喊哇靠！ - 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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