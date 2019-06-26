為抗議民進黨政府「沒收」公投，國民黨將於7月7日在凱道發動反公投修法大遊行，擬邀請5位參加總統初選的參選人及15個執政的縣市長一起上凱道。高雄巿長韓國瑜幕僚26日證實，韓國瑜當天已決定出席，與群眾走上凱道。

(中時 )