因罷工初期有工會人員到高雄小港機場「勸說」執勤結束空服員繳交三寶，造成未參與罷工空服員恐懼，所以長榮航空在國內國際機場增派地勤或保全人員，在飛航組員出關後全程陪同，以免受到不必要的騷擾及恐懼。（陳麒全攝）

因罷工初期有工會人員到高雄小港機場「勸說」執勤結束空服員繳交三寶，造成未參與罷工空服員恐懼，所以長榮航空在國內國際機場增派地勤或保全人員，在飛航組員出關後全程陪同，以免受到不必要的騷擾及恐懼。（陳麒全攝）

桃園市空服員職業工會發起長榮空服員罷工進入第7天，26日預計取消106班次，長榮官網也將停飛班次、更新日期至7月5日，累計取消班次已破千班，總影響人數超過20萬人。但在有空服員不滿工會做法陸績歸隊，為了避免執勤空服員受到不必要的騷擾及恐懼，長榮航空也安排地勤及保全人員陪同組員。

因罷工初期有工會人員到高雄小港機場「勸說」執勤結束空服員繳交三寶，也造成未參與罷工空服員恐懼，所以在長榮航空23日開始在桃園、高雄國際機場安排地勤及保全人員，空服組員從海關出來後，會有地勤人員陪同，到入境大廳後再由保全人員繼續陪同，直到所有人上組員交通車後才會離開，以免執勤期間的空服員受到不必要的騷擾及恐懼。同時，每人都佩戴秘録攝影機，如有發生特殊情況，即可直接錄影蒐證。

桃園機場26日的長榮航空票務櫃臺前相當冷清，幾乎沒有旅客到場處理票務，出現在櫃臺前的大多是外國旅客，也有搭乘長榮班機出國的旅客提前到櫃臺詢問返國班機有無受到影響。

長榮航空表示，罷工開始時，最早受到衝擊的旅客都在機場，所以當時加派地勤人力至票務櫃臺協助，盡最大的努力替現場等候的旅客辦理簽轉，客服電話的人力雖然也有增加，但還是以第一線的櫃臺為主。到了現今到機場辦理簽轉的旅客已經逐日減少，所以目前將支援人力轉往接聽客服電話的部分。

(中時 )