國軍桃園總醫院響應政府政策，以「桃總雁行，健康雙贏；落實分級，居家整合」為專案執行主題，與近百家基層院所共同組成社區醫療照護團隊， 26 日召開雁行團隊會議，透過醫院與基層醫療院所更緊密的合作，希望能提供民眾於社區診所就醫之便利性，需要時再轉診至醫院接受進一步診療，待病情穩定或檢查後，再轉回原診所持續就醫，如果病情需要時亦可與原診所醫師以「雙主治醫師模式」共同治療。

除了藉由健保署建置的「電子轉診平台」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」外，國軍桃園總醫院建立看診綠色通道，針對各基層醫療院所上轉之病人，由專人協助掛號，以確保上轉病人順利就醫，每診間並保留 3 個員額，不會遇到掛不到號之窘境。

另外，國軍桃園總醫院建置的「轉診就醫地圖」及「可媒合診所清單、手冊」， 整合了合作院所之專才、設備等，協助醫師選擇適合下轉院所；國軍桃園總醫院還建置了「行動化雲端巡房系統」，合作院所可在診所端，透過行動化雲端巡房系統，查詢診所上轉或醫院下轉的病人之「歷次處方」、「檢驗報告」、「檢查報告」、「手術紀錄」、「病史」、「出院病摘」等資訊。

國軍桃園總醫院將持續扮演大雁的角色，藉由大雁領航小雁的模式，以病人為中心，扭轉頭重腳輕的醫療生態，強化跨院際的醫療交流，深耕社區守護民眾，帶領團隊一起為民眾的健康把關，提升醫療服務品質，讓醫療資源效益最大化。如此以團隊模式引導民眾改變就醫習慣，方能真正落實分級醫療，讓全民健保永續發展，帶給民眾最好的照護。

(中時 )