立法院今（26）天繼續進行大法官人事同意權案審查，攸關司法改革的陪審制或參審制仍在討論中，大法官被提名人呂太郎表示，若人民參與審判過程讓法官有相當程度的審查權，應該不會有違憲疑慮；他也提醒，陪審制依據人民生活經應決定有無犯罪，人民能不能接受、制度設計方式等都需要進一步探討。

立法院臨時會25日起連續兩天舉行全院委員會，行使司法院大法官人事同意權案審查，依序對4名大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎進行詢問。

時代力量立委洪慈庸下午質詢表示，憲法第80條明定法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。此規定與推動參審制或陪審制，是否有所衝突？而台灣是大陸法系國家，推動陪審制將產生困難？

大法官被提名人呂太郎認為不會違憲，「但規定一套法律完全由人民說了算，就可能違憲」，若讓法官在案件中有相當程度的審查權，憲法第80條應該不是障礙。

至於推動陪審制，呂太郎說，由於使用陪審制國家都是判例法，是依據一般人民生活經驗決定有無犯罪，與我們透過法律明文規定不太相同，「別人說有罪沒有理由，無罪也沒有理由」，人民能不能接受是一個問題。

洪慈庸也關切涉及人民基本權的限制或事項，可否用公投決定？如果涉及人權侵害，是否應由大法官裁決？呂太郎回答，依照公投所制定的法律，除了符合憲法23條，否則當然不能侵害基本權。但司法不適合跳到最前端進行紛爭裁決，若有意見不同，通常會由國會或行政部門處理，司法是在成為法律案後就有無違憲，做事後客觀、冷靜的判斷。

另外，洪慈庸也提及，日前舉辦的反紅媒遊行引起社會關注，國外也有「防衛性民主」機制，言論自由與防衛性民主間的界線為何？呂太郎表示，憲法所保障的言論自由，除了為了避免妨礙他人的自由、緊急危難，或者維持社會公共秩序等外，才可用法律來限制，因此若要加以限制，必須符合憲法23條的比例原則。

(中時 )