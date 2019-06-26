「2019大安沙雕音樂季」將於29日盛大登場，展期長達23天，除設計18座精緻沙雕作品，並創紀錄打造中台灣最大型的海翁沙雕。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右一）手握彩筆為「海翁」鯨魚沙雕點睛，象徵「2019大安沙雕音樂季」活動開跑。（王文吉攝）

大安沙雕音樂季呈現12公尺長的鯨魚沙雕，沙雕師巧妙運用360度精細雕工，任何角度觀看都栩栩如生。（王文吉攝）

「2019大安沙雕音樂季」動員11位沙雕師創作18座3D作品，歷時14天完成，歡迎遊客同遊海線、嗨翻大安。（王文吉攝）

大安沙雕音樂季將於29日盛大登場，周末假日推出系列活動，歡迎遊客同遊海線、嗨翻大安。（王文吉攝）

大安沙雕音樂季動員11位沙雕師，完成18座精緻的3D沙雕作品，呈現海陸生態、海神故事等意象。（王文吉攝）

「2019大安沙雕音樂季」將在大安濱海樂園盛大登場，今年以「嗨ON大安、鯨奇狂想派對」為主題，透過3D立體雕法，打造12公尺長的鯨魚沙雕，360度精細雕工，任何角度觀看都栩栩如生。29日開幕晚會將邀請幸福歌姬梁文音、超人氣樂團宇宙人、泰國達人秀亞軍蓋兒等熱力演唱，歡迎遊客同遊海線、嗨翻大安。

沙雕音樂季記者會在大安濱海樂園舉行，台中市長盧秀燕手握彩筆為「海翁」鯨魚沙雕點睛，象徵活動開跑，觀光旅遊局長林筱淇、市議員吳敏濟與多位里長也到場參與。現場完美呈現18座精緻的3D沙雕作品，共動員11位沙雕師歷時14天創作，透過海陸生態、海神故事並結合大安港的鯨魚意象，沙雕作品相互串聯。

「今年台灣最精彩沙雕展就在大安！」盧秀燕表示，大安沙雕音樂季每年吸引2、30萬人參加，已成為台中亮點活動。邁入第9年的沙雕創作以海陸生態、海神故事為主題，結合大安港的鯨魚意象，18座沙雕相互串聯，打造大安沙雕季歷年來最大型「海翁」鯨魚沙雕。

觀旅局長林筱淇指出，明代稱「大安港」為「海翁窟港」，所謂「海翁」即鯨魚的閩南語發音，據傳大安港曾有鯨魚出沒，今年以「嗨ON大安、鯨奇狂想派對」為主題，也是大安首屆友善無障礙沙雕展區，方便身障朋友觀展。

觀旅局表示，6月29日開幕晚會有梁文音等知名歌手熱力開唱，活動期間週末假期推出台中在地美食好好味與胖卡市集、海洋之聲音樂會、歡樂大白鯊氣墊樂園及尋找海翁君LINE貼圖等系列活動。沙雕季期間大安濱海旅客服務中心並開放免費游泳池，供遊客游泳消暑。

(中時 )