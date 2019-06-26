33歲日本女星西山苿希當年以模特兒身份出道，後來因接拍廣告走紅，開始跨足戲劇、電影圈，她與小6歲歌舞伎演員老公早乙女太一婚後育有2個女兒，但兩人自交往以來一直不被外界看好，今（26日）她就宣布雙方離婚，結束6年婚姻關係。

西山苿希和早乙女太一今天發出共同聲明，表示雖然夫妻關係改變，但今後還是會共同協力照顧一對女兒，據悉，兩個女兒的撫養權將歸西山苿希。

事實上，西山苿希和早乙女太一在2011年被曝光戀情，但隔年就被拍到在街頭吵架，男方還疑似虐打女方，接著西山苿希在2013年1月宣布分手並解除同居關係，未料同年6月，兩人又無預警宣布奉子成婚，震驚外界，西山苿希婚後就陸續生下兩個女兒。

而據日媒報導，西山苿希不滿早乙女太一常流連夜店喝酒晚歸，懷疑對方有外遇，加上男方不幫忙照顧女兒，因此成為離婚導火線，而西山苿希近年也常在節目上抱怨老公，本月30日本是兩人結婚6周年的紀念日，沒想到最終仍離婚收場。

(中時電子報)