長期背痛，可能胰臟癌前兆，台中市41歲何姓婦人，不明原因上背痛了半年，夜夜輾轉難眠，因為都無法好好平躺，經醫院檢查發現，婦人罹患胰臟癌，癌細胞侵犯腹腔動脈幹周邊神經，導致嚴重背痛，經接受胰體尾根治性切除手術後，逐漸恢復健康。

另67歲的蔡先生因罹患糖尿病，但病情不明原因突然惡化，一開始病理切片檢查還沒發現，後來轉移到腹部了，竟罹患胰頭癌，術中見到有2處腹膜轉移癌，屬末期胰臟癌，傳統上無法進行根治性的手術治療，幸好經過藥物化療和手術才恢復健康。

2名患者先後進行5個月的新輔助化學藥物治療，再進行第2次手術，確認沒有轉移的病灶後，進行根治性胰臟頭部癌切除手術，目前術後逾6個月，沒有癌症復發跡象，連原本的糖尿病也痊癒了，不需服用任何降血糖藥物。

中國醫藥大學附設醫院外科部主治醫師葉俊杰指出，不明原因的長期背痛或腹痛，或者糖尿病情不明原因控制不良，加上皮膚、眼球蠟黃、食慾不振、體重減輕，極有可能是胰臟癌徵兆，勿掉以輕心。

(中時 )