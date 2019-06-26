彰化縣花壇鄉虎山岩旁金針花海5月爆紅，有單位為推廣賞花活動，摘花為遊客示範金針花料理，花海還在公所委託廠商養護期，5名採花志工被告竊盜，檢方召開偵查庭，掀起熱議，「太小題大作了吧？」有人則認為「觀賞用金針花隨便炸給人吃，不怕吃出問題？」

花壇鄉公所在2017年徵得私人無償提供10年使用期的虎岩段山坡地，委託廠商打造金針花景觀區，隔年花海盛放，掀起一片驚豔，工程去年完工後值到今年8月都還在保養期。

今年5月3萬株金針花更加盛放，「不用再奔赴花東了」金黃花海吸引絡繹不絕人潮，還幾乎到了「舉城若狂」的地步，山坡人海壓花海，車陣綿延。

為了推廣賞花活動，還有非公務單位出動志工採摘一袋袋金針花，示範油炸金針花的美食料理，供遊客品嘗，卻不料事後，採摘照片被PO網，「採花賊」？觀賞用的花可以這樣摘嗎？可以吃嗎？被摘光了還有花可以賞嗎？引起討論。

議題還進一步發酵，5名參與志工以竊盜罪被傳喚，更掀起熱議，不過是助興推廣金針花，採摘之風固不可長，但採摘了多少？也沒人說得清，有必要鬧這麼大嗎？熱心竟惹汙名啊！更有指出，希望不是不同支持政治立場「互咬」、「小題大作」。

花壇鄉長顧勝敏表示，站在公所的立場，花朵是公物，放任公然採摘是錯誤教育，合約明明也簽訂栽種的金針花是觀賞用途，並非是食用品種，過程中也噴賞藥劑，實在不該用這種方式嘩眾取寵。

(中時 )