于美人人前帶給觀眾歡樂，私下為人母的她也有許多心酸。（經紀人提供）

于美人人前帶給觀眾歡樂，私下為人母的她也有許多心酸。（經紀人提供）

于美人與前夫James在2013年離婚，龍鳳雙胞胎Max、Mina當時分別跟著爸爸和媽媽生活。不過兒子Max先天罹患「非典型虹彩炎自體免疫系統攻擊」，去年暑假前，他因爸爸經濟狀況不如以往，所以搬來和媽媽一起住，于美人這才得知原來兒子眼疾已惡化到一眼完全看不見了，她當時心痛到天天哭，積極帶著兒子從北到南遍訪名醫、針灸，幸好經過約3個多月的努力，Max那隻原本已經近全盲的眼睛，開始從完全黑暗的世界重新感受到光影。

于美人經紀人表示，Max這是先天性的，很小的時候就發現開始治療，也已動過手術，但自從她離婚後，因為兒子監護權歸前夫，包括孩子的醫療行使方式也全都由爸爸決定，她為免再起波瀾，也不想讓兒子為難，所以一直給予尊重沒有介入，兒子面對媽媽的關心時，也都說有在吃藥，直到去年暑假兒子回到身邊，于美人追問複診狀況，Max這才坦承自己一隻眼睛已經看不見了，當時于美人心痛到每天哭，Max則反過來安慰她：「不能把妳的眼睛也哭瞎！」

由於這是免疫系統的問題，于美人趕緊動用所有人脈資源，帶著兒子從宜蘭到屏東遍訪中西名醫，進行包括針灸、音樂治療在內的密集治療，她很多美國、日本友人也熱心提供最新醫療資訊，希望能找到減緩或抑制繼續惡化的方法，她能為兒子做的，就是全力保住那隻健康的眼睛，已經受損的則盡量讓它恢復。幸好現在Max對光已經有感應，但于美人最擔心的還是安全問題，畢竟有一隻眼睛看不清楚容易有失衡的問題。

于美人坦言兒子回來的這一年，她確實比較辛苦，除了帶兒子就醫，剛好兩個就讀美國學校的孩子都要申請國外的大學，Max原本舉棋不定，從美國、加拿大、大陸的學校都考慮過，每次想法改變，準備文件、資料方向就要真的改。妹妹Mina也一度糾結於要去美國還是英國，所幸如今以塵埃落定，今年九月，Max將前往瑞士就讀洛桑餐飲管理學校，主修飯店管理，從小很有美感的Mina也要去英國念建築設計。由於這兩個國家學費、生活費都超高，預計于美人每年將花超過1000萬負擔兒女大學教育費用。

(中時 )