女童母親透過臉書粉專《協心臨時粉絲團》直播，淚訴女童若癱瘓或變成植物人，1人無法照顧2名孩子，目的是想說明人權問題，不是對外界募款。（照片翻攝自臉書《協心臨時粉絲團》）

台中市太平區發生1歲女童疑遭保母虐待，腦部重創，重度昏迷，女童母親透過臉書粉專《協心臨時粉絲團》直播，淚訴女童若癱瘓或變成植物人，1人無法照顧2名孩子，醫院26日表示，盡全力搶救；檢方將郭姓保母員警丈夫列關係人傳喚說明，案件仍待司法調查釐清。

陳姓女童21日疑受虐待經保母送醫救治，發現女童腦部受損、左手骨折、手部、胸口都有傷，醫院不排除受虐性腦傷，案件尚在調查，卻引發大批鄉民激憤，聚集包圍保母家前，與警發生嚴重衝突，要求法院立即羈押保母。

醫院指出，女童術後不到1周，正處於急性期，目前尚未拔管，目前家屬也未跟醫院提到有關器官捐贈問題，一切都還在觀察評估，且拔管前需2位專科醫生評估後，到最後末期的病患才會進行的動作。女童母親指出，女兒腦幹受損，若癱瘓或變成植物人，她1個單親媽媽帶2個子女，經濟無法承受。

女童母親說，直播目的是想說明人權問題，不是對外界募款。而直播主「正義哥」則表示，若當初家屬說法，女童器捐遺愛人間，但因涉及刑事案件，可能要解剖驗屍，必須由檢察官同意才能器捐，希望外界可以諒解，並非家屬不願意或女童母親說謊。

臉書粉專《協心臨時粉絲團》直播主「正義哥」，26日至太平警分局向偵查隊長陳俊彥提出訴求，盼將保母老公列為嫌疑犯、要郭姓保母出來面對家屬。陳俊彥說，案件尚未釐清真相前，為防止湮滅證據或躲避、逃亡等情況，重要關係人仍須受保護、區隔，再交給司法機關處置。

(中時 )