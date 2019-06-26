高雄市的登革熱疫情「繞著圈圈跑」！從金獅湖到市區再回到金獅湖，疾管署今（26）日公布高雄市三民區鼎強里新增1例本土登革熱確診病例，個案居住在疫情熱區外，因而疑似疫情外擴。

今天新確診的本土登革熱病例，居住三民區鼎強里的60多歲女性，近期無出國史，由於金獅湖市場有疫情才改去天天新市場（鼎中里）採買，並曾於6月15日及19日分別到獅湖國小（鼎強里）、檨仔林埤濕地公園（鼎強里）。

個案在6月25日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，並於當日就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，今天已經安排住院，還好同住者無疑似症狀。

鼎強里是高雄市長韓國瑜6月初第1次視察登革熱疫情之地，結果疫情真的繞回鼎強里，成為鼎強里第1例，由於個案曾有金獅湖市場活動史，有可能是之前三民區的群聚，同時個案住家周邊與活動地可望成為新的感染源。

不過，今天新增案例不在以前疫情的熱點，也有疫情外擴的可能，疾管署副署長莊人祥表示，目前不太確定是第1波或是第2波外擴的病例，而是否爆發第三波疫情還要再觀察後續有否病例出現。

疾管署本周派出6名資深孳清人員南下高雄協助疫情防治，並將針對個案住家周邊進行化學防治與孳生源檢查等防治工作，規劃在社區進行緊急防治動員。

今年以來，國內累計25例本土登革熱病例都在高雄市，其中三民區22例，鳳山區、鼓山區與前鎮區各1例。

(中時 )