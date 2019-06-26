國民黨中央日前要求黨內總統參選人簽署公約，引發砲口頻頻對內的鴻海董事長郭台銘不滿，不僅拒絕簽署，還勸所有人都別簽。對此，國民黨中常委沈智慧今天表示，5位候選中尚有1人未簽公約，引發基層憂慮國民黨是否因而分裂，因此已在中常會提案建議黨中央積極處理未簽署公約的問題。

郭台銘參選國民黨總統初選後，隨著民調遲遲無法有效拉升，近期明顯轉移戰術，將砲火從批判民進黨施政，改為猛打競爭對手、高雄市長韓國瑜。隨著火力持續升溫，已造成黨內士氣低靡，團結面臨重大考驗；近期有民調更顯示，國民黨候選人支持度，已開始出現遭蔡英文總統逼近、甚至是超越的趨勢。

對此，沈智慧指出，歷來國民黨各級公職參選人初選時，每位候選人都會被要求簽署候選人公約，保證選舉期間不互相攻訐、對於初選結果服從並不違紀參選，目前5位總統候選，仍有1人未簽署公約，對此，國民黨基層相當憂慮國民黨是否會分裂。

沈智慧說，不簽署公約不僅是錯誤示範，更是不團結的象徵，因此建議黨中央應該積極處理尚未簽署公約一事，以免造成基層黨員焦慮。

此外，沈智慧也提案，建議國民黨中央修正初選民調電話母體採樣方式、每日民調電話分配方式及民調計算結果等，均應採公開、隨機、見證等3個方面進行，這個提案獲得近20位中常委連署。

(中時 )