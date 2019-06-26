聯新國際醫院響應健保署北區業務組「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，攜手124家醫療機構，落實分級醫療與雙向轉診。（邱立雅攝）

聯新國際醫院響應健保署北區業務組「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，攜手124家醫療機構，落實分級醫療與雙向轉診。為強化基層醫療照護品質，26日舉辦課程研討座談，邀請聯新國際醫院副院長暨高端科技睡眠中心主任吳清平主講「睡眠障礙」，讓雁行團隊醫師對睡眠障礙的診治有更多認識與瞭解，一起為民眾健康做第一線把關。

根據調查，大約7成的國人睡覺時會打呼，每10個成年男性就有9個，比例相當高，其中又有3成機率是有呼吸中止症的病人，不僅影響睡眠品質，身體也會因為長期缺氧而慢慢衍生疾病。

吳清平提醒，睡眠呼吸中止症如果長期沒有接受治療，恐會造成心血管的負擔，進而可能導致高血壓、中風、心臟衰竭、心律不整、糖尿病、肥胖等其他問題產生，對健康的影響不容忽視！

由於多數「睡眠呼吸中止症候群」患者並無明顯的臨床症狀，因此經常被忽略或未被診斷。診所醫師如發現病人有睡眠時打呼、睡到一半無法喘氣或被嗆醒、頻繁夜尿、白天精神不濟、總是嗜睡等情況，可經由健保署電子轉診平台，開立轉診單，協助病人轉診至聯新國際醫院做進一步檢查。

民眾經轉診到醫院看診，不但可減少部分負擔費用，聯新國際醫院也會保留名額給轉診病患；如果需要住院治療，雁行計畫合作的基層照護醫師可預約住院關懷訪視服務，醫院會安排護理長、主護護師及專科護理師陪同探視。此外，聯新國際醫院體恤基層院所醫護人員的忙碌，因此安排專責單位「社區健康照護網辦公室」主動探視轉診住院病患！

轉診病人於醫院完成檢查與治療後，將協助轉回原診所；自行來就醫的病人，於病情穩定時則下轉至合作醫療機構。藉由推動雁行計畫各項具體措施，達成分級醫療與雙向轉診的目標，不僅讓醫療資源充分發揮與運用更有效益，也讓病患獲得最完整的醫療照護。

聯新國際醫院主導的雁行團隊各醫療院所，除了經由健保署「健保醫療資訊雲端查詢系統」，查詢各項檢驗報告、影像、用藥記錄外，也可透過聯新國際醫院自行開發的「社區健康照護網平台」，立即查詢患者就醫紀錄、轉診回函、檢驗結果、出院病摘等，以利合作之社區院所追蹤病情，一起為提升效率及提供病患連續性的完整醫療照顧而努力。

(中時 )